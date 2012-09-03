Перевалова (Степаненко) Анна Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова (Степаненко) Анна Кузьмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1923

Дата смерти

20.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923

Отец: Степаненко Кузьма Ильич

Мать: Степаненко Ефросинья Фадеевна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Корсакова Альбина Алексеевна

Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович

Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Перевалов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович

Бракосочетание
18.03.1954

Муж: Перевалов Алексей Серпионович

Рождение ребёнка
05.02.1955

Сын: Перевалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович

Рождение ребёнка
03.06.1957

Дочь: Федотова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович

Рождение ребёнка
23.06.1959

Дочь: Фелемендикова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович

Смерть
20.07.1992
Похоронена в д.Орехово Усть-Ишимского района
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