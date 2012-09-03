Перевалова (Степаненко) Анна Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1923
Дата смерти20.07.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Корсакова Альбина Алексеевна
Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Перевалов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович
Бракосочетание
18.03.1954
Рождение ребёнка
05.02.1955
Сын: Перевалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович
Рождение ребёнка
03.06.1957
Дочь: Федотова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович
Рождение ребёнка
23.06.1959
Дочь: Фелемендикова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Перевалов Алексей Серпионович
Смерть
20.07.1992
Похоронена в д.Орехово Усть-Ишимского района