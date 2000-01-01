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Перевалов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1955

Отец: Перевалов Алексей Серпионович

Мать: Перевалова Анна Кузьмовна

Бракосочетание
21.10.1978

Жена: Перевалова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1979

Дочь: Викулова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Перевалова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1981

Сын: Перевалов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Перевалова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1984

Дочь: Поморова Мария Александровна

Мать ребёнка: Перевалова Нина Михайловна

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