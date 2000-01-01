Перевалов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1955
Бракосочетание
21.10.1978
Рождение ребёнка
21.03.1979
Дочь: Викулова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Перевалова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1981
Сын: Перевалов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Перевалова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1984
Дочь: Поморова Мария Александровна
Мать ребёнка: Перевалова Нина Михайловна