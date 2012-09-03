Перевалов Алексей Серпионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти10.11.1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Перевалов Серпион Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Корсакова Альбина Алексеевна
Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Перевалов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна
Бракосочетание
18.03.1954
Рождение ребёнка
05.02.1955
Сын: Перевалов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна
Рождение ребёнка
03.06.1957
Дочь: Федотова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна
Рождение ребёнка
23.06.1959
Дочь: Фелемендикова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна
Смерть
10.11.1960
Похоронен в д.Юлинка
Похороны
Неизвестно