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Перевалов Алексей Серпионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

10.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Перевалов Серпион Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Корсакова Альбина Алексеевна

Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна

Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Перевалов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна

Бракосочетание
18.03.1954

Жена: Перевалова Анна Кузьмовна

Рождение ребёнка
05.02.1955

Сын: Перевалов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна

Рождение ребёнка
03.06.1957

Дочь: Федотова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна

Рождение ребёнка
23.06.1959

Дочь: Фелемендикова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Перевалова Анна Кузьмовна

Смерть
10.11.1960
Похоронен в д.Юлинка
Похороны
Неизвестно
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