Токмакова Мелания Алисеева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Токмаков Гаврила Саввинов
Отец ребёнка: Токмаков Савва Федоров
Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Савельева
Отец ребёнка: Токмаков Савва Федоров
Смерть
Неизвестно