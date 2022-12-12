Токмакова Мелания Алисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Мелания Алисеева

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Место рождения

Стаканово, Черемисиновский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Стаканово, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Токмаков Гаврила Саввинов

Отец ребёнка: Токмаков Савва Федоров

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Савельева

Отец ребёнка: Токмаков Савва Федоров

Смерть
Неизвестно
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