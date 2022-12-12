село Стаканово, село Стаканово, Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Стаканово

Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3098Стаканово (Пятницкое), с. каз. и вл.при рч. Косорже.20526710451123Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Стакановская волость
1320. Стаканово, село бывшее владельческое и государственное, при речке Косорже, дворов 261, жителей 1871, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь право Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Черемисиновский район
50888Стакановосело52°02'37°04'N-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Черемисиновский муниципальный район, Сельское поселение Стакановский сельсовет
38648436101с Стакановосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close