Токмаков Гаврила Саввинов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Токмаков Савва Федоров
Рождение ребёнка
1818
Сын: Токмаков Прокофий Гаврилов
Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Киреева
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Киреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно