Токмаков Гаврила Саввинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмаков Гаврила Саввинов

Место рождения

Красная Поляна, Краснополянская волость, Щигровский уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Токмаков Савва Федоров

Мать: Токмакова Мелания Алисеева

Красная Поляна, Краснополянская волость, Щигровский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Токмаков Прокофий Гаврилов

Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Киреева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Токмаков Федот Гаврилов

Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Киреева

Красная Поляна, Краснополянская волость, Щигровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Киреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Прасковья Киреева

Смерть
Неизвестно
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