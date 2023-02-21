Токмакова Прасковья Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Токмаков Прокофий Гаврилов
Отец ребёнка: Токмаков Гаврила Саввинов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Токмаков Гаврила Саввинов
Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Токмаков Гаврила Саввинов
Смерть
Неизвестно