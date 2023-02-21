Токмакова Прасковья Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокмакова Прасковья Киреева

Токмакова Прасковья Киреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Токмаков Прокофий Гаврилов

Отец ребёнка: Токмаков Гаврила Саввинов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Токмаков Федот Гаврилов

Отец ребёнка: Токмаков Гаврила Саввинов

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Гаврила Саввинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Токмаков Гаврила Саввинов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close