Бабина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов (Бабин) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бабин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Павел Иванович

Отец ребёнка: Бабин Иван

Смерть
Неизвестно

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