Бабина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов (Бабин) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Бабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бабин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Павел Иванович
Отец ребёнка: Бабин Иван
Смерть
Неизвестно