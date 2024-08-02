Бабин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов (Бабин) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бабина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Бабина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Павел Иванович

Мать ребёнка: Бабина Елизавета

Смерть
Неизвестно

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