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Бурлаков Григорий Петров

Место рождения

Макарово, Можайский, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Петр Васильев

Мать: Анна Дмитриева

Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Праскева Евдокимова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бурлаков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Бурлаков Мирон Григорьев

Мать ребёнка: Бурлакова Праскева Евдокимова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники оной церкви (Ильинской) дьячок Василий Кириллов Прытков и д. Макарово кр. жена Мавра Евдокимова
Рождение ребёнка
28.07.1876 ст.

Дочь: Бурлакова Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Бурлакова Праскева Евдокимова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники Оной церкви дьячок Василий Кириллов Прытков д. Макарово крестьянская жена Анисия Павлова
Рождение ребёнка
12.06.1912

Дочь: Бурлакова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.01.1913 ст.
Макарово, Можайский, Московская область
по старости

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