Бурлаков Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти19.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Петр Васильев
Мать: Анна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бурлаков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1874
Мать ребёнка: Бурлакова Праскева Евдокимова
Воспреемники оной церкви (Ильинской) дьячок Василий Кириллов Прытков и д. Макарово кр. жена Мавра Евдокимова
Рождение ребёнка
28.07.1876 ст.
Дочь: Бурлакова Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Бурлакова Праскева Евдокимова
Воспреемники Оной церкви дьячок Василий Кириллов Прытков д. Макарово крестьянская жена Анисия Павлова
Рождение ребёнка
12.06.1912
Дочь: Бурлакова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.01.1913 ст.
по старости