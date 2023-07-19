Бурлакова Праскева Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти21.03.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1874
Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Петров
Воспреемники оной церкви (Ильинской) дьячок Василий Кириллов Прытков и д. Макарово кр. жена Мавра Евдокимова
Рождение ребёнка
28.07.1876 ст.
Дочь: Бурлакова Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Петров
Воспреемники Оной церкви дьячок Василий Кириллов Прытков д. Макарово крестьянская жена Анисия Павлова
Смерть
21.03.1919
От общей слабости Заявил: Анисья Миронова