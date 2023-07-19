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Бурлакова Праскева Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

21.03.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Григорий Петров

Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Бурлаков Мирон Григорьев

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Петров

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники оной церкви (Ильинской) дьячок Василий Кириллов Прытков и д. Макарово кр. жена Мавра Евдокимова
Рождение ребёнка
28.07.1876 ст.

Дочь: Бурлакова Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Петров

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники Оной церкви дьячок Василий Кириллов Прытков д. Макарово крестьянская жена Анисия Павлова
Смерть
21.03.1919
Макарово, Можайский, Московская область
От общей слабости Заявил: Анисья Миронова

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