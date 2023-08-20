Магретова Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1976
Дочь: Попова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Магретов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1986
Сын: Магретов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Магретов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Магретов Василий Николаевич