Магретова Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магретова Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1976

Дочь: Попова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Магретов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.03.1986

Сын: Магретов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Магретов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магретов Василий Николаевич

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