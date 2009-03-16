Магретов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1959
Дата смерти16.03.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1976
Дочь: Попова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Магретова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
19.03.1986
Сын: Магретов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Магретова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магретова Вера Сергеевна
Смерть
16.03.2009