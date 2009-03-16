Магретов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магретов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1959

Дата смерти

16.03.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1976

Дочь: Попова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Магретова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
19.03.1986

Сын: Магретов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Магретова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магретова Вера Сергеевна

Смерть
16.03.2009
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