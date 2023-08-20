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Магретов Николай Васильевич
Магретов Николай Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1986
Пол
Мужской
Отец
Магретов Василий Николаевич
1959 г.р.
Мать
Магретова Вера Сергеевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1986
Отец:
Магретов Василий Николаевич
Мать:
Магретова Вера Сергеевна
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