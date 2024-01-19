Федоров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Матрёна ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1937
Дочь: Кривенкова (Федорова) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Федоров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно