Федоров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Михаил

Федоров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Матрёна ?

Развод
Неизвестно

Жена: Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1937

Дочь: Кривенкова (Федорова) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Федоров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.