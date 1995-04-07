Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиОколо 07.04.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Кузьмина ? Андрей
Мать: Варвара
Развод
Неизвестно
Муж: Федоров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Михаил
Рождение ребёнка
03.02.1937
Дочь: Кривенкова (Федорова) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Федоров Михаил
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Федоров Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Федоров Михаил
Смерть
Около 07.04.1995
Похороны
Неизвестно