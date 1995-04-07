Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Около 07.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Кузьмина ? Андрей

Мать: Варвара

Развод
Неизвестно

Муж: Федоров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Михаил

Рождение ребёнка
03.02.1937

Дочь: Кривенкова (Федорова) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Федоров Михаил

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Федоров Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Федоров Михаил

Смерть
Около 07.04.1995
Похороны
Неизвестно

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