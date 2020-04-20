Кривенкова (Федорова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенкова (Федорова) Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1937

Дата смерти

20.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1937

Отец: Федоров Михаил

Мать: Федорова (Кузьмина ?) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенков Евгений Федорович

Рождение ребёнка
12.01.1960

Дочь: (Кривенкова) Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кривенков Евгений Федорович

Смерть
20.04.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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