Кривенкова (Федорова) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1937
Дата смерти20.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1960
Дочь: (Кривенкова) Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кривенков Евгений Федорович
Смерть
20.04.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно