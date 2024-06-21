Светкин Василий Семенович (Иванович??)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светкин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сандирякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1931
Сын: Светкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно