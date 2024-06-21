Светкин Василий Семенович (Иванович??) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Светкин Василий Семенович (Иванович??)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светкин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
14.01.1931

Сын: Светкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Светкин Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Светкин Илья Васильевич

Мать ребёнка: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно

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