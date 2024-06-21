Светкин Мирон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1966
Мать ребёнка: Светкина Зоя Константиновна
Смерть
Неизвестно