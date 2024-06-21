Светкин Мирон Васильевич 1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСветкин Мирон Васильевич

Светкин Мирон Васильевич

Место рождения

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Светкин Василий Семенович (Иванович??)

Мать: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светкина Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светкина Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светкина Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светкина Зоя Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светкина Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
07.01.1966

Сын: Светкин Сергей Миронович

Мать ребёнка: Светкина Зоя Константиновна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.