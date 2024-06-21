Светкина Зоя Константиновна 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светкина Зоя Константиновна

Место рождения

Антипкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

1966 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Антипкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Мирон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светкин Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1966

Сын: Светкин Сергей Миронович

Отец ребёнка: Светкин Мирон Васильевич

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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