Светкина Зоя Константиновна
Место рождения
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1966
Отец ребёнка: Светкин Мирон Васильевич
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно