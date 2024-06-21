Сандирякова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандирякова Анна

Место рождения

Ульяновка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандиряков Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Василий Семенович (Иванович??)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно

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