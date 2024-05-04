Исправникова (Балдина) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова (Балдина) Наталья Яковлевна

Место рождения

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.06.1878 ст.

Дата смерти

16.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878 ст.

Отец: Балдин Яков Константинович

Мать: Балдина (-) Васса Александровна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Исправников Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.

Дочь: (Исправникова) Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 07.02.1900 ст.

Дочь: (Исправникова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1901 ст.

Сын: Исправников Иван Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.1902 ст.

Сын: Исправников Павел Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.07.1903 ст.

Дочь: (Исправникова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.

Сын: Исправников Максим Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.

Сын: Исправников Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Исправников Сергей Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.06.1947

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