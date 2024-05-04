Исправникова (Балдина) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1878 ст.
Дата смерти16.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.
Дочь: (Исправникова) Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 07.02.1900 ст.
Дочь: (Исправникова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.05.1901 ст.
Сын: Исправников Иван Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.06.1902 ст.
Сын: Исправников Павел Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
14.07.1903 ст.
Дочь: (Исправникова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.
Сын: Исправников Максим Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.
Сын: Исправников Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Исправников Сергей Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Сергеевич
Смерть
16.06.1947