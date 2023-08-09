Исправников Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения04.02.1908
Дата смерти07.01.1953
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1908
Рождение ребёнка
19.03.1928
Рождение ребёнка
09.10.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.01.1953