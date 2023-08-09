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Исправников Максим Федорович

Место рождения

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.02.1908

Дата смерти

07.01.1953

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1908

Отец: Исправников Федор Сергеевич

Мать: Исправникова Наталья Яковлевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исправникова Мария Сергеевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исправникова Мария Сергеевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исправникова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исправникова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исправникова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исправникова Мария Сергеевна

Смерть
07.01.1953
Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область