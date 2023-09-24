Исправников Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти03.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1945
Цемпельбург сейчас называется Семпульно-Краенске. Гросс Висневке и Клайн Висневке - соответственно Wiśniewa и Wiśniewka, воеводство Куявско-Поморское, повят Семпульно, гмина Семпульно-Краенске. Ориент... Показать все