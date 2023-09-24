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Исправников Сергей Федорович

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Место рождения

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

03.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Исправников Федор Сергеевич

Мать: Исправникова (Балдина) Наталья Яковлевна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1945
Цемпельбург сейчас называется Семпульно-Краенске. Гросс Висневке и Клайн Висневке - соответственно Wiśniewa и Wiśniewka, воеводство Куявско-Поморское, повят Семпульно, гмина Семпульно-Краенске. Ориент... Показать все

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