Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1979

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1979

Отец: Лавелин Валерий Иванович

Мать: Лавелина (Медведевских) Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширьязданов Салават Зуфарович

Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширьязданов Салават Зуфарович

Рождение ребёнка
11.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширьязданов Салават Зуфарович

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