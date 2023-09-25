Лавелина (Медведевских) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина (Медведевских) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Валерий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Закончила архитектурный институт г. Екатеринбурга . По специальности архитектор.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1979

Дочь: Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Лавелин Валерий Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1982

Сын: Лавелин Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Лавелин Валерий Иванович

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