Лавелина (Медведевских) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Закончила архитектурный институт г. Екатеринбурга . По специальности архитектор.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1979
Дочь: Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Лавелин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1982
Отец ребёнка: Лавелин Валерий Иванович