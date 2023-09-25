Лавелин Иван Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавелин Иван Валерьевич

Лавелин Иван Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1982

Отец: Лавелин Валерий Иванович

Мать: Лавелина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавелина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
03.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавелина Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавелина Татьяна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил УПИ .Строитель
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close