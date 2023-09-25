Лавелин Иван Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1982
Рождение ребёнка
06.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лавелина Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
03.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лавелина Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил УПИ .Строитель
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область