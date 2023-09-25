Ширьязданов Салават Зуфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирьязданов Салават Зуфарович

Ширьязданов Салават Зуфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна

Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна

Рождение ребёнка
11.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.