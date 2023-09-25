Ширьязданов Салават Зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна
Рождение ребёнка
11.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ширьязданова (Лавелина) Дарья Валерьевна