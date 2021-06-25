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Шадрин Александр Михайлович

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Место рождения

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.10.1940

Дата смерти

25.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1940

Отец: Шадрин Михаил Петрович

Мать: Шадрина Валентина

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Призыв на военную службу
Около 1960
Омск, город Омск, Омская область
Танковые войска
Рождение ребёнка
02.02.1973

Дочь: Концевая Лариса Александровна

Мать ребёнка: Шадрина Раиса Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Раиса Петровна

Образование
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ, сейчас НГТУ).
Смерть
25.06.2021
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
похоронен на Клещихинском кладбище, квартал 90
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