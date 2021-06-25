Шадрин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1940
Дата смерти25.06.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1940
Отец: Шадрин Михаил Петрович
Мать: Шадрина Валентина
Призыв на военную службу
Около 1960
Омск, город Омск, Омская область
Танковые войска
Рождение ребёнка
02.02.1973
Дочь: Концевая Лариса Александровна
Мать ребёнка: Шадрина Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Раиса Петровна
Образование
Неизвестно
Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ, сейчас НГТУ).
Смерть
25.06.2021
похоронен на Клещихинском кладбище, квартал 90