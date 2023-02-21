Шадрина (Земерова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Земеров Тихон Степановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1940
Сын: Шадрин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шадрин Михаил Петрович
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно