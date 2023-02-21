Шадрина (Земерова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина (Земерова) Валентина

Шадрина (Земерова) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земеров Тихон Степановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1940

Сын: Шадрин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шадрин Михаил Петрович

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close