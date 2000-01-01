Земеров (Земеровъ) Тихон Степановъ
Место рожденияРоссия, Томская губерния, Змеиногорский уезд, Локтевская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Томская губерния, Змеиногорский уезд, Локтевская волость
Рождение ребёнка
1907
Сын: Земеров Василий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Валентина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.1915