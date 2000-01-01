Земеров (Земеровъ) Тихон Степановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земеров (Земеровъ) Тихон Степановъ

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Место рождения

Россия, Томская губерния, Змеиногорский уезд, Локтевская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Томская губерния, Змеиногорский уезд, Локтевская волость
Рождение ребёнка
1907

Сын: Земеров Василий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Валентина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.1915
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