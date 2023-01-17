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Земеров Василий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

24.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Земеров Тихон Степановъ

Мать: не указана

Смерть
24.07.1944
Лудин, Волинська область
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Волынская обл., Владимир-Волынский р-н, с. Лудзин Название источника донесения: ЦАМО Номер фонда источника информации: 58 Номер описи источника информации:... Показать все
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