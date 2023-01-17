Земеров Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти24.07.1944
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Земеров Тихон Степановъ
Мать: не указана
Смерть
24.07.1944
Лудин, Волинська область
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Волынская обл., Владимир-Волынский р-н, с. Лудзин Название источника донесения: ЦАМО Номер фонда источника информации: 58 Номер описи источника информации:... Показать все