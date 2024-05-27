Кабыш Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1946
Мать ребёнка: Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Кабыш Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
04.08.1950
Мать ребёнка: Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна
Рейдово, Курильский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно