Кабыш Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабыш Тимофей Яковлевич

Место рождения

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

02.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1946

Сын: Кабыш Раиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Кабыш Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
04.08.1950

Сын: Кабыш Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна

Рейдово, Курильский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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