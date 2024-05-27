Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1946
Отец ребёнка: Кабыш Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Кабыш Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Кабыш Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
04.08.1950
Отец ребёнка: Кабыш Тимофей Яковлевич
Рейдово, Курильский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно