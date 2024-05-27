Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабыш (Чигрин) Ирина Антоновна

Место рождения

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1946

Сын: Кабыш Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Кабыш Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Кабыш Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Кабыш Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
04.08.1950

Сын: Кабыш Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кабыш Тимофей Яковлевич

Рейдово, Курильский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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