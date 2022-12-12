Абаева (Коломенская) Валентина
Место рождения
Дата рождения21.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1973
Рождение ребёнка
28.09.1992
Дочь: Рива Диана Павловна
Отец ребёнка: Абаев Павел Борисович
Бракосочетание
19.01.2001
Рождение ребёнка
22.11.2004
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Абаев Павел Борисович
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Москва
Репетитор | Current occupation:1