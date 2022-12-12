Абаева (Коломенская) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева (Коломенская) Валентина

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Место рождения

Рубежное

Дата рождения

21.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1973

Отец: Коломенский Геннадий Викторович

Мать: Коломенская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.09.1992

Дочь: Рива Диана Павловна

Отец ребёнка: Абаев Павел Борисович

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
19.01.2001

Муж: Абаев Павел Борисович

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.11.2004

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Абаев Павел Борисович

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Высшее
Работа или профессия
Неизвестно
Москва
Репетитор | Current occupation:1
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