город Рубежное, город Рубежное, — Familio

Рубежное

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
766Рубежная, д. вл.при р. Северном Донце.606288390421Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Рубежанская волость
262. Рубежная, деревня бывшая владельческая, при протоке Рубежном и р. Северном Донце, дворов 164, жителей 466, волостное правление (уездный город в 50 верстах), п. ст. В Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-12848Рубіжнемістомісто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Рубіжанська
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