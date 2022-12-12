Рубежное
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
766Рубежная, д. вл.при р. Северном Донце.606288390421Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
262. Рубежная, деревня бывшая владельческая, при протоке Рубежном и р. Северном Донце, дворов 164, жителей 466, волостное правление (уездный город в 50 верстах), п. ст. В Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12848Рубіжнемістомісто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Рубіжанська