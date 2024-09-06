Трепакова (Левонова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трепакова (Левонова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Сын: Трепаков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Трепаков Тимофей Гаврилович

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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