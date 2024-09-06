Трепакова (Левонова) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Сын: Трепаков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Трепаков Тимофей Гаврилович
1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно