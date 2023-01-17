деревня 1-е Анпилогово, деревня 1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

1-е Анпилогово

Курский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
162Анпилогова, д. вл.при р. Большой Курице.151559307400
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Мало-Долженская волость
41. Анпилогово, сельцо бывшее владельческое, при речке Б. Курице, дворов 105, жителей 703

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курский район
503791-е Анпилоговодеревня51°47'36°01'M-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курский муниципальный район, Сельское поселение Полянский сельсовет
38620472106д 1-е Анпилоговодеревня
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