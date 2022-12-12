Sadogursky Tsipra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sadogursky Tsipra

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Khana

Отец ребёнка: Sadogursky Gersh

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Beyla

Отец ребёнка: Sadogursky Gersh

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ita

Отец ребёнка: Sadogursky Gersh

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1859

Сын: Sadogursky Wolf

Отец ребёнка: Sadogursky Gersh

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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