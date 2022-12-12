Sadogursky Tsipra
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Khana
Отец ребёнка: Sadogursky Gersh
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Beyla
Отец ребёнка: Sadogursky Gersh
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ita
Отец ребёнка: Sadogursky Gersh
Рождение ребёнка
1859
Сын: Sadogursky Wolf
Отец ребёнка: Sadogursky Gersh
Смерть
Неизвестно