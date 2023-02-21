Sadogursky Gersh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sadogursky Gersh

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Sadogursky Fayvel

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Khana

Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Beyla

Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ita

Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1859

Сын: Sadogursky Wolf

Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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