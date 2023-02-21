Sadogursky Gersh
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Sadogursky Fayvel
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Khana
Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Beyla
Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ita
Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra
Рождение ребёнка
1859
Сын: Sadogursky Wolf
Мать ребёнка: Sadogursky Tsipra
Смерть
Неизвестно