Перминова (Чучкалова) Анастасия Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1918
Дата смерти2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Чучкалов Александр
Мать: Чучкалова Анна Петровна
Россия
Рождение ребёнка
12.04.1954
Рождение ребёнка
12.04.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр
Смерть
2003