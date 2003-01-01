Перминова (Чучкалова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Чучкалова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Чучкалов Александр

Мать: Чучкалова Анна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
12.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Александр

Рождение ребёнка
12.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Перминов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Перминов Александр

Смерть
2003
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