Перминов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
12.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Перминова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Перминова Анастасия Александровна

Смерть
1991
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