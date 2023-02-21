Перминов Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1912
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
12.04.1954
Рождение ребёнка
12.04.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Перминова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Перминова Анастасия Александровна
Смерть
1991