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Брыксин Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1935

Дата смерти

05.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыксина Юлия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.05.1958

Дочь: Егорочева Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Брыксина Юлия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.02.1965

Дочь: Цыбина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Брыксина Юлия Григорьевна

Смерть
05.04.1989

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