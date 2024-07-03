Брыксин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1935
Дата смерти05.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1958
Дочь: Егорочева Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Брыксина Юлия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1965
Дочь: Цыбина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Брыксина Юлия Григорьевна
Смерть
05.04.1989