Брыксина Юлия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1930
Дата смерти27.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1958
Дочь: Егорочева Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Брыксин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1965
Дочь: Цыбина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Брыксин Анатолий Иванович
Смерть
27.07.2023