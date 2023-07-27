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Брыксина Юлия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1930

Дата смерти

27.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930

Отец: Константинов Григорий Яковлевич

Мать: Константинова Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыксин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1958

Дочь: Егорочева Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Брыксин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1965

Дочь: Цыбина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Брыксин Анатолий Иванович

Смерть
27.07.2023

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