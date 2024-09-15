Сысуева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысуева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысуев Василий Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-42л
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Сысуев Василий Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-42л
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сысуев Василий Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-42л
Смерть
Неизвестно

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