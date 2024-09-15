Сысуева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-42л
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Сысуев Василий Ефимович
ГАСО, 179-1-213-42л
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сысуев Василий Ефимович
ГАСО, 179-1-213-42л
Смерть
Неизвестно