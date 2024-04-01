Бутакова (Тарханова) Ульяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Бракосочетание
По 1791
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Бутакова) Дарья Елисеева
Отец ребёнка: Бутаков Елисей Капрал Р.Камышлова Петров
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Бутакова) Мариамна Елисеева
Отец ребёнка: Бутаков Елисей Капрал Р.Камышлова Петров
Смерть
Неизвестно