Бутакова (Тарханова) Ульяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Тарханова) Ульяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев

Мать: Тарханова Татьяна I Жена Иванова

Бракосочетание
По 1791

Муж: Бутаков Елисей Капрал Р.Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Бутакова) Дарья Елисеева

Отец ребёнка: Бутаков Елисей Капрал Р.Камышлова Петров

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Бутакова) Мариамна Елисеева

Отец ребёнка: Бутаков Елисей Капрал Р.Камышлова Петров

Смерть
Неизвестно

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