Тарханова Татьяна I Жена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарханова Татьяна I Жена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Тарханов Иван Никитин

Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Бутакова Ульяна Никитина

Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Тарханов Матвей Никитин

Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев

Рождение ребёнка
21.01.1785

Дочь: Кононова Аксинья Никитина

Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Василий Красноусоа, каз жена Евдокия Щелкунова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев

Смерть
После 1798
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