Тарханова Татьяна I Жена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Бутакова Ульяна Никитина
Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев
Рождение ребёнка
21.01.1785
Дочь: Кононова Аксинья Никитина
Отец ребёнка: Тарханов Никита Отст.Кузнец Р.Плосского Леонтьев
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Василий Красноусоа, каз жена Евдокия Щелкунова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798