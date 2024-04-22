Лакисов Долмат Мартынович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти14.03.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Лакисов Мартын Феоктистович
Рождение ребёнка
12.11.1848 ст.
Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна
Рождение ребёнка
16.02.1850 ст.
Сын: Лакисов Анисим Долматович
Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.
Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна
Рождение ребёнка
18.07.1854 ст.
Дочь: Голикова Макрина Долматовна
Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна
Рождение ребёнка
01.03.1857 ст.
Дочь: Лакисова Евдокия Долматовна
Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1891 ст.