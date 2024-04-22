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Лакисов Долмат Мартынович

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

14.03.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Лакисов Мартын Феоктистович

Мать: не указана

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1848 ст.

Сын: Лакисов Гурий Долматович

Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1850 ст.

Сын: Лакисов Анисим Долматович

Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.

Сын: Лакисов Наум Долматович

Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1854 ст.

Дочь: Голикова Макрина Долматовна

Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1857 ст.

Дочь: Лакисова Евдокия Долматовна

Мать ребёнка: Лакисова Фёкла Никандровна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лакисова Фёкла Никандровна

Смерть
14.03.1891 ст.
Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
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