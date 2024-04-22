Лакисова (Кривошеева) Фёкла Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакисова (Кривошеева) Фёкла Никандровна

Место рождения

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1848 ст.

Сын: Лакисов Гурий Долматович

Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1850 ст.

Сын: Лакисов Анисим Долматович

Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.

Сын: Лакисов Наум Долматович

Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1854 ст.

Дочь: Голикова Макрина Долматовна

Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1857 ст.

Дочь: Лакисова Евдокия Долматовна

Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакисов Долмат Мартынович

Смерть
Неизвестно
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