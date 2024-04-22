Лакисова (Кривошеева) Фёкла Никандровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1848 ст.
Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович
Рождение ребёнка
16.02.1850 ст.
Сын: Лакисов Анисим Долматович
Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович
Рождение ребёнка
03.01.1852 ст.
Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович
Рождение ребёнка
18.07.1854 ст.
Дочь: Голикова Макрина Долматовна
Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович
Рождение ребёнка
01.03.1857 ст.
Дочь: Лакисова Евдокия Долматовна
Отец ребёнка: Лакисов Долмат Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно