Рассказов Никифор Федорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Расказов Федор Сидорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Степанида Никифоровна
Мать ребёнка: Рассказова Катерина Никитична
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рассказов Семен Никифорович
Мать ребёнка: Рассказова Катерина Никитична
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рассказов Гаврило Никифорович
Мать ребёнка: Рассказова Катерина Никитична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно