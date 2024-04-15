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Рассказов Никифор Федорович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Расказов Федор Сидорович

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Степанида Никифоровна

Мать ребёнка: Рассказова Катерина Никитична

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рассказов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Рассказова Катерина Никитична

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рассказов Гаврило Никифорович

Мать ребёнка: Рассказова Катерина Никитична

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова Катерина Никитична

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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